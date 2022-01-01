Malatya’da polisten yeni yılda alkol denetimi

Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte Malatya’da trafik ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı.

2022 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülere alkol denetimi yapılırken, denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.