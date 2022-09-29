Malatya’da polislerden ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi

Malatya’da polisler üniversiteye kayıt yapan öğrencilere, terörle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen, Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ile TEM’e bağlı görevli polis ekipleri, ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi çerçevesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) ve Tren Garında stant açarak, öğrencilere terör örgütlerinin kendilerine yönelik yemek, konaklama ve ulaşım gibi konularda yardımcı olmak bahanesiyle iletişim kurarak örgüt içine çekme faaliyetleri ile illegal oluşumlar hakkında bilgiler verdi.

Standı ziyaret eden aileler, bilgilendirmeden dolayı memnun olduklarını belirterek, bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.