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Malatya’da polis teşkilatının 176. yılı kutlandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

MALATYA 10.04.2021, 11:52
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Malatya’da polis teşkilatının 176. yılı kutlandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Gözükara, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkan Yardımcısı Gazi Ramazan Karaca ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Törende, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Gözükara ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkan Yardımcısı Gazi Ramazan Karaca tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulunuldu. Tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Program kapsamında, Emniyet Müdürü Dağdeviren ve beraberindekiler Malatya Şehitliği’ni de ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakan Dağdeviren, Anı Defteri’ni de imzalarken, şehitler için Kur’an-ı Kerim’in okunarak dualar edildi.
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