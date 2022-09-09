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Malatya’da polis şiddete dikkat çekti
Malatya’da polis ekipleri ‘Kadına Şiddette’ farkındalık oluşturulması amacıyla kent merkezinde vatandaşlara el broşürü dağıttı.
MALATYA 09.09.2022, 16:55
Malatya’da polis ekipleri ‘Kadına Şiddette’ farkındalık oluşturulması amacıyla kent merkezinde vatandaşlara el broşürü dağıttı.
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde kent merkezinde broşür dağıttı.
Kent merkezinde bine yakın vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik yapılan çalışmada ‘Kadına Şiddette’ farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
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|13
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|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
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|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
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|5
|6
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|5
|6
|13. Alanyaspor
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|5
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|1
|Takımlar
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|P
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|10
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|9
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|7
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|3
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|3
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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