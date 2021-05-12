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Malatya’da pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Malatya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında son 2 günde maske takmayan 43 şahsa ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 şahsa toplamda 150 bin 300 TL ceza uygulandı

MALATYA 12.05.2021, 12:55
Malatya’da pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Malatya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında son 2 günde maske takmayan 43 şahsa ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 şahsa toplamda 150 bin 300 TL ceza uygulandı

Malatya’da Covid-19 denetimleri aralıksız sürdürülmeye devam ediyor. İl genelinde son 2 gün içerisinde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinde maske takmayan 20 şahsa 18 bin TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edem 147 şahsa 132 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Denetlenen 2 bin 268 iş yerinden 43 iş yerine de kurallara uymamaktan işlem yapıldı. Covid-19 izolasyonunu ihlal eden 4 şahsında KYK yurtlarında karantinası devam ediyor.
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