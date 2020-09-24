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Malatya’da özel okullar masaya yatırıldı

MALATYA’DA ÖZEL OKULLARLA İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

MALATYA 24.09.2020, 17:56
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Malatya’da özel okullar masaya yatırıldı

Malatya’da özel okullar masaya yatırılarak, yeni eğitim öğretim yılında yapılması gerekenler ele alındı.

Malatya’da faaliyet gösteren özel eğretim kurumları müdürleri ile Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Malatya’nın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Demir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve özel okul müdürleri katıldı.

Özel okulların durumu ve işleyişleri hakkındaki konuların görüşüldüğü toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay özel okul müdürlerinin sorun ve önerilerini dinlemesiyle toplantı sona erdi.

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