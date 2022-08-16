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Malatya’da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Malatya’daki Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

MALATYA 16.08.2022, 14:15
Malatya’da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Malatya’daki Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programda, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, yetkileri ve bu yetkileri hangi durumlarda kullanabilecekleri, özel güvenlik hukuku, yetki alanı içinde ve dışında olan durumlar vatandaşla iletişim dersleri, genel kollukla iletişim suça müdahaleden sonra yapılması gereken işlemler gibi konular anlatıldı.

Programda ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla genel kolluk birim amirleri ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile de istişarelerde bulunuldu.

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