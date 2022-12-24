Malatya’da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Malatya’da polis tarafından kaan uygulaması çerçevesinde spor müsabakalarında görevlendirilecek olan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

Malatya’da polis tarafından kaan uygulaması çerçevesinde yeni dönem spor müsabakalarında görevlendirilecek olan 404 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişi koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli uzman eğitmenler tarafından Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlileri arasındaki hızlı ve doğru iletişim sağlanmasının önemi anlatıldı.