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Malatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Malatya’da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
MALATYA 18.04.2022, 22:02
Malatya’da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Dabakhane mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.