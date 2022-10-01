Malatya’da ormanlık alanda yangın

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 70 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Pütürge ilçesine bağlı Taşımış Mahallesi Kiliyan mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın 70 dönümlük bir alanda etkili olurken, itfaiye ile İl Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan bazı üzüm bağlarının da zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı