Malatya’da okullarda alınacak önlemlerle ilgili toplantı yapıldı

Malatya’da, 2021-2022 eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlenerek ikinci döneminde okullarda alınacak önlemler ele alındı.

Malatya’da, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci yarısında okul ve okul çevrelerinde emniyet, asayişin temini ile muhafazası, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi, alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve yapılacak etkin denetimlerle söz konusu tedbirlere uyulmasını sağlamak amacı ile toplantı düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Ahmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Pelitoğlu, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

7 Şubat 2022 günü başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde okullarda alınacak Covid-19 tedbirleri, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda okullarına ulaştırılması, trafik denetimleri, okullar ve okul çevrelerinin güvenliği, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışılabilirliğinin kontrol edilmesi, okul çevrelerinde metruk olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi, hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi, okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları gibi yerlerin denetlenmesi ile ilgili kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması konuları ele alındı.

Toplantı sonunda Vali Aydın Baruş katılımcılarla görüş alış verişinde bulunarak sorun ve isteklerini dinledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı iyi dilek ve temennilerin ardından son buldu.