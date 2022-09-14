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Malatya’da okul servislerine sıkı denetim
Malatya’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.
MALATYA 14.09.2022, 10:51
Malatya’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kent genelindeki trafik denetimlerini sürdürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber denetimlerini artıran ekipler, eş zamanlı olarak okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Güzergahtaki öğrenci servislerini tek tek durduran ekipler, sürücülerin yetki belgesini, araç uygunluklarını, emniyet kemerlerini kontrol etti. Eksiklikleri bulunan servis şoförlerine ise gerekli cezai işlem uygulandı.
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|5
|5
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|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
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|5
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|4
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|17. Erzurumspor
|4
|3
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|6
|9
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|9
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|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
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|6
|7
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|7
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|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
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|7
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|7
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|5
|6
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|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
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|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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