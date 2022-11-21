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Malatya’da okul servislerine sıkı denetim
Malatya’da polis ekipleri sona eren ara tatil sonrası okul servislerine yönelik denetim yaptı.
MALATYA 21.11.2022, 12:55
Malatya’da polis ekipleri sona eren ara tatil sonrası okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin bitmesiyle beraber trafikte yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi amacıyla denetimlerini arttıran ekipler, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetimlere belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.