Malatya’da Öğretmenler Günü mesajları

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Malatya’da da kutlama mesajları yayımlanıp, öğretmenlerin günü kutlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, ’Bilgiyle doldurulmuş zihinlerin yanında, zekayla duyguları birleştirerek evlatlarımızın kendilerini tanımalarına ortam hazırlayan beyin ve kalbin terkibinden filizlenmiş bir eğitim sürecini de hayata geçirmek için uğraşan değerli öğretmenlerimizin bu gayretleri bizim açımızdan takdire şayandır. Adı üstünde, milli eğitim sistemizin işleyişi, gelişmesi ve geniş toplum kesimlerine bir bütünlük ve kural dahilinde ulaşması en başta öğretmenlerimiz vasıtasıyla olacaktır. Açıktır ki; Milli kimliğin oluşmasında, tarih şuurunun özümsenmesinde bir Milletin Milli, Ahlaki ve Kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olmasında öğretmenlerinin önemli bir işlevi vardır. Sorgulayan, sorumluluk alan, birlikte yaşamanın asgari şartlarını benimsemiş, çağın yönelimlerini berrak bir zihinle kavrayan analitik düşünme yeteneğine sahip nesiller tartışmasız öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Öğretmenler, yapıcı,fedakar, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişilerdir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. İnsanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. Bir toplumun muhatap olduğu problemlerin ortadan kaldırılması değilse bile azatılması için, entellektüel düzeyde tartışmanın ve ulaşılacak sonuçların kavramsallaştırılmasının çok büyük bir katkısı olacağını unutmamız gerekmektedir. Bu konuda öğretmenlerimize büyük bir görev düştüğü malumuznuzdur. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir. Gelecek nesillerin mesuliyetini içinde barındıran öğretmenlik mesleğinin, başta ekonomik olmak üzere, her anlamda hak ettiği itibarlı konuma gelmesi sorumluluk sahibi herkesin dikkat etmesi gereken bir husus olmalıdır. Milletimizin değerler sisteminde çok yüksek bir yeri bulunan öğretmenlik mesleğinin, fiilen yaşanılan hayatta da aynı konuma getirilmesi; kıymet ve itibarın parayla değil, bilgi ve eğitimle ölçülür hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.” . Türk milletinin yaşaması, güçlü ve kudretli hale gelmesi öğretmenlerimizin çaba ve çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Yüce Türk Milletinin, ülkemizin ve ülkülerimizin gelecek yüzyıllardaki teminatı olan gençlerimizin fikir, zihin ve gönül dünyasının mimarları, aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin bu özel gününde, insan yetiştirmek gibi kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra eden tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hayatları boyunca yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. İrfanı ve vicdanı hür milli ve evrensel değerlere vakıf nesiller yetiştirmek gibi ulvi ve idealist bir görev ifa eden; görev başındayken şehit düşmüş ve bir nedenle Hakk’a yürümüş olan bütün öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, bütün Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyorum. Bu vesileyle tam 52 yıl önce, yani 23 Kasım 1970 tarihinde, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda bir öğretmen adayı iken şehit edilen Zileli Şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu’yla birlikte tüm vatan ve dava şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında, “Öğretmenlerimiz ülke geneline yön verecek olan nesillerin yetişmesinde kutsal bir görev üstlenmişlerdir. Sevgiyle, şefkatle, sabırla, vatan ve millet sevgisini öğrencilerine nakşeden öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ben de bir eğitimci olarak, bu mesleği icra etmenin her daim gurur ve mutluluğunu yaşadım. Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan isimsiz kahramanlardır. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ inancından, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ hedefine uzanan her el öğretmenlerin elidir. Bu el, çağdaş Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak eldir. Çağdaş, modern ve gelişmiş ülkeler arasında yer almanın temelinde, yetişmiş insan gücü yer almaktadır. Yetişmiş insan gücü de eğitim ordusuyla mümkündür. Karanlığa ışık saçan, yarınlarımıza umut tohumları eken ve çağdaş Türkiye’nin mimarı olan öğretmenlerimiz, övgülerin en güzeline layıktır. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, vefat eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın mesajında, “Ülkemizin gelişmesi, güçlü temellerle geleceğinin inşa edilmesinde en önemli görevi kuşkusuz öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Toplumu şekillendiren, aydınlık yarınların anahtarı; eğitim dünyasının da vazgeçilmez neferleri olan öğretmenlerimize ne kadar minnettar olsak azdır. Öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlarım” denildi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ise mesajında, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği yolda ilerleyen ve çocuklarımızın üzerinde büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğretmenler, bir ülkenin toplum mühendisleridir. Yeni nesiller yetiştiren, topluma ve öğrencilere örnek olan öğretmenlerimizin, aynı zamanda çocuklar üzerinde anne-baba kadar emekleri vardır. Sevgili öğretmenlerim, sizlerin yetiştireceği nesiller ülkenin hangi yöne gideceğini belirleyecektir. Aydın bir gelecek için yaydığınız ışık çok ama çok önemlidir. Atatürk, ’Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözüyle öğretmenlere verdiği değeri ve yüklediği sorumluluğu göstermektedir. Çocuklarımıza verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Atamızın bize emanet ettiği nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevi üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan ise mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Baş Öğretmenlik’ ünvanının verilmesinin yıl dönümü olan 24 Kasım, aynı zamanda öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenlik mesleği insan yetiştirme sanatıdır. Önemi ve saygınlığını da geçmişten bugüne hiçbir zaman yitirmemiştir. Öğretmenlerimizin almış olduğu emaneti en iyi şekilde korumak ve yeni nesilleri yetiştirmek için gösterdiği çaba, öğretmenlik mesleğinin ülkemizin en onurlu ve saygın mesleklerinden biri yapmıştır. Öğretmenlik emek, fedakarlık, sabır ve hoş görü isteyen, öğreten ve öğrenen arasındaki güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Yeni nesillerimiz hiç şüphesiz öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Ülkemizin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Eğitime çok önem veren bir iş insanı olarak, öğretmenlerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntıları yakından biliyorum. Bu sorunların çözümü noktasında herkesin gayret sarf etmesi önem arz etmektedir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyor, şehit öğretmenlerimize Allah’dan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.