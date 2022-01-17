Malatya’da öğrencilere jest

Öğrencilere yapılan ulaşım hizmetinde indirim yapılması adına, öğrenci abonman kartlarında yeni tarife ile eski tarife arasındaki farkın Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 4. birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı 4. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı, bazı maddeler ise tekrar görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi. Öte yandan, öğrencilerden gelen taleplere kayıtsız kalamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talebi üzerine meclis üyelerinin verdiği önergede, “Belediyemiz iştiraki olan MOTAŞ tarafından öğrencilere yapılan ulaşım hizmetinde indirim yapılması adına öğrenci abonman kartlarında yeni tarife ile eski tarife arasındaki farkın Belediyemiz tarafından karşılanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” teklifinde bulunuldu. Meclise sunulan bu teklif, meclis tarafından görüşülerek kabul edildi. Buna göre, toplu ulaşım araçlarında kullanılan ve 165 TL’den 250 TL’ye yükselen bir aylık 120 biniş +120 Aktarma hakkı bulunan öğrenci abonman kartları için zam farkı olan 85 TL’lik kısmı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak ve öğrenciler, abonman kartlarını zam farkı olmadan eski fiyatlarla temin edebilecekler.

Diğer yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ise 9 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.