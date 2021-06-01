Malatya’da öğrenciler okul hasretini giderdi

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da öğrenciler yüz yüze eğitime başlayarak okul hasretini giderdi.

Türkiye genelinde başlayan kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlandı. Malatya’da da ilk okullarda yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. Sabah saatlerinde çantalarını alan çocukların kimisi ebeveynleri ile kimisi ise kendi başına okullara koştu. Okullardaki yüz yüze eğitim uzun aradan sonra tekrar başlarken, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, tekrar okullarına kavuşurken, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz 2021 tarihinde sona ereceği açıklandı.