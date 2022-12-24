Malatya’da öğrenciler buğday ekimi yaptı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ait 99 dönümlük alanda sertifikalı buğday tohumu ekimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği protokolü çerçevesinde Yazıhan’da Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ait 99 dönümlük alanda sertifikalı buğday tohumu ekimi gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak’ın yanı sıra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ile öğrencilerin katıldığı tören de konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kent genelinde üretim alanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yazıhan’da ilk kez başlayan uygulamayla ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydeden Özdemir, ilerleyen zamanlarda buğdayın yanı sıra arpa ve nohut üretimi de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Projenin pandemi ile birlikte tarım ve gıda alanında yaşanan çeşitli risklerin gelecekte tekrar etmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nca hayata geçirildiğinin altını çizen Özdemir buğday ekiminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından tohumlar toprakla buluşturuldu.