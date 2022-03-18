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Malatya’da Niyazi Mısri etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, tasavvuf ve düşünce insanı Niyazi Mısri etkinliği düzenlendi.

MALATYA 18.03.2022, 16:54
Malatya’da Niyazi Mısri etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, tasavvuf ve düşünce insanı Niyazi Mısri etkinliği düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu 16-22 Mart Niyazi Mısri Haftası münasebetiyle hafta boyunca bir dizi anma programı gerçekleştirecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan programlarda Malatyalı Niyazi Mısri yerel ve ulusal olarak daha çok tanıtılması planlanıyor.

Bu kapsamda merkez çeşmeden vatandaşlara şerbet ikram edildi. Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Sivil Tolum Kuruluşlarının Temsilcileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç, Niyazi Mısri Çalışma Grubu temsilcisi Mehmet Aydemir, Malatya Kent Konseyi Çalışma Grubu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalı değerlerin gün yüzüne çıkarılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında Malatya Kent Konseyi’nin önemli görevler yüklendiğini ifade ederek Malatyalı Niyazi Mısri ile ilgili hafta boyunca yapılacak olan etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtti. Hafta dolayısıyla vatandaşlara şerbet etmek suretiyle Malatyalı Niyazi Mısri’yi yeniden yâd etmenin öneminden bahseden Gürkan, Niyazi Mısri’nin Malatya’da bir makamının yapılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve en kısa zamanda bu makamın yapılacağını söyledi. Daha çeşmeden vatandaşlara şerbet ikramında bulunan Gürkan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

16-22 Mart Niyazi Mısri haftası dolayısıyla hafta boyunca bir dizi etkinlik planladıklarını belirten Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Niyazi Mısri 17. yüzyılda yaşamış Malatya’mızın yetiştirdiği değerli bir şair, tasavvuf ve düşünce insanıdır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç, Malatya Kent Konseyi işbirliğinde 16-22 Mart Niyazi Mısri haftası sebebiyle şerbet ikramı yaptıklarını ifade ederek, Niyazi Mısri’nin anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Niyazi Mısri’nin ruhuna hediye etmek için bugün şerbet ikramında bulunduklarını söyleyen Niyazi Mısri Çalışma Grubu temsilcisi Mehmet Aydemir, Malatya’da Niyazi Mısri makamının oluşturulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Şerbet programına katılan vatandaşlar Niyazi Mısri’nin ruhuna hediye edilen şerbeti içip, Malatya’mızın değerlerinin hatırlatılması ve anılmasında emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu’na teşekkür ettiler.

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