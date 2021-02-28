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Malatya’da mutasyonlu virüs vaka sayıları 150’yi buldu

Malatya Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, şuana kadar kentte yaklaşık 150 mutasyonlu virüs vakasının ortaya çıktığını belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

MALATYA 28.02.2021, 12:45
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Malatya’da mutasyonlu virüs vaka sayıları 150’yi buldu

Malatya Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, şuana kadar kentte yaklaşık 150 mutasyonlu virüs vakasının ortaya çıktığını belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık 300’ün üzerinde korona virüs vakasının ortaya çıktığı Malatya’da, mutasyonlu virüslerde de artış yaşandı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Er TV’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada kentteki mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin de rakamlar verdi. Şuana kadar sağlığına kavuşanlarında içerisinde yer aldığı 150’ye yakın mutasyona uğrayan virüs tespit ettiklerini belirten Bentli, “Bulaşıcılığı çok daha yüksek ama şuan için gördüğümüz ölüm oranı çok yüksek değil. Daha önce tespit ettiğimiz oranla aynı şekilde seyrediyor” ifadelerine yer verdi.

Kentte devam eden aşı çalışmalarına da değinen İl Müdürü Bentli, Kuluncak’ta 50, Kale’de 25, Pütürge’de 5 ve Hekimhan 10 gündür pozitif vakaya rastlanmadığını dile getirdi. Aşılamada Arguvan ilçesinin önde olduğunu paylaşan Bentli, “İlçelerimizde aşılama özellikle Arguvan’da çok iyi gidiyor. İl ortalamasının çok üstünde. Yüzde 75’e yakın bir oranda aşılama yaptık orada. Vatandaşların daha fazla talebi var. Hekimhan’da aşılama oranı yüksek. Maalesef Pütürge’de oran biraz düşük. Orada coğrafi koşullarında etkisi olabilir. Hem de başka şehirde yaşayan ama nüfus kaydı bizde bulunan vatandaşların olmasından da kaynaklanabilir. Bu konuda hem vatandaşlarımıza, hem de muhtarlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Aşı konusunda hiçbir tereddüttünüz olmasın. Aşının çok güvenilir olduğunu artık tüm dünya biliyor. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız ilçe müdürlükleri ile iletişime geçerlerse biz her türlü aşıyı yaparız” şeklinde konuştu.

Şuan hiçbir ilçede mahalle karantinasının bulunmadığını da ifade eden Bentli, “Sağlık Bakanımızın 100 bin nüfusa oranla vaka sayısını açıklamasından sonra Malatya’da il genelinde yüzde 8-10’luk artış oldu. İlçelerimizde herhangi bir artış yok. Kuluncak’ta 50, Kale’de 25, Pütürge’de 4-5 gündür, Hekimhan’da 10 gündür pozitif vakaya rastlanmadı” dedi.

1 Mart’tan itibaren yerinde karar dönemi ile aşamalı olarak başlayacak normalleşme sürecine dair bilgiler de veren Bentli, illerdeki vaka sayısı, testlerin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta sayısı değişimi olmak üzere 4 parametrenin dikkate alınarak karar verileceğini ifade etti. Bu rakamlarla birlikte Malatya’da da farklı iş alanlarında, farklı kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılacağını kaydeden Bentli, “Yerinde karar, alınacak rakamlar ile parametre sonuçlarına göre alınacak. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının alacağı karar dışında bir kısıtlama kaldırma beklentisinin olamamasını istiyoruz. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Alınacak kurallar çerçevesinde bizlerde kendi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzda karar alıp kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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