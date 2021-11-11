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Malatya’da muhtarlara ve birlik temsilcilerine teşvikler anlatıldı

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından muhtar dernekleri başkanlarına ve ilçe birlik temsilcilerine devlet teşviklerine ilişkin sunum yapıldı.

MALATYA 11.11.2021, 14:09
Malatya’da muhtarlara ve birlik temsilcilerine teşvikler anlatıldı

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından muhtar dernekleri başkanlarına ve ilçe birlik temsilcilerine devlet teşviklerine ilişkin sunum yapıldı.

Birlik binasında düzenlenen programda konuşan Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Devletin verdiği desteği kırsala en iyi şekilde yansıtmak için çaba gösterdiklerine dikkat çekerek, “Yaklaşık 10 yıldır KOSGEB de faaliyet gösteren eğitimle ilgili girişimcilikle ilgili değerli Mehmet Yılmaz hocamızla birlikte kırsaldaki üretime daha fazla destek olmak amacıyla üretimde kalkınma kırsalda başlar mantığıyla burada yeni teşvikler destekler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Yine buna bağlı olarak tabii ki verilen hibeler krediler bunlarla ilgili gerek paketleme ile ilgili tarımsal alanda gerekse yeni işyeri açma ile ilgili teşvikleri anlatıyoruz. Kırsaldaki hayvancı yatırımcıya, üreticiye ve yetiştiriciye sahip çıkma adına böyle bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

Bu çalışmayı önce merkezde başlattıklarını belirten Akın, “ Tabii ki ilçe muhtarlar dernek başkanlarımız, merkez muhtarlar dernek başkanlarımız ve ilçe temsilcilerimiz ile birlikte bunu ilçe ilçe muhtarlarımızla bir araya gelerek yetiştiricilerimize anlatmaya ilçelerimizde de devam ettireceğiz. Asıl amaç nedir. Önemli olan kırsala devletin verdiği desteği en iyi şekilde yansıtabilmek adına da değerli hocamız sunumunu yapacak.

Orada hem yetki belgesi almaları için hem de girişimcilik belgelerini almaları için de sunumu yapacak. Değerli başkanlarımız muhtarlarımız da bunları ilçelerindeki yetiştiricilerine muhtarlarına ve bağlı bulunduğu mahallesindeki muhtarlarına bunları bir şekilde anlatacak. Tabii burada en önemlisi şu sadece bu da eğitime katılmak ya da girişimcilik belgesi almak değil de asıl amacımız burada desteklemenin de kırsala yansımasına aracı olmaktır” şeklinde konuştu.

Akın, “60 bin lira ile 160 bin lira arasında direkt hibe var. Buna bağlı olarak 1 yıl faaliyet gösteren işletmelere şartları uyuyorsa girişimcilik anlamında 50 ile 70 bin lira arasında hibe ve destek var. Sıfır faizli krediler var. 3 yıl herhangi bir kurumda herhangi bir yerde işte ne sahip olmamak şartı var” diyerek, diğer destek şartlarını dile getirdi.

Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği Başkanı Alaattin Aktaş da, bu tür bilgilendirmelerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye genelindeki birliklerin sayesinde devlet tarafından hibe olarak destek verilmektedir. Başkanım bu toplantıyı düzenleyerek köylerimizdeki çiftçiler yetiştiricileri bilgilendirme yaparak daha fazla desteklerden yararlanmaları için çaba gösteriyor. Yetiştiricilerin hibe adı altında daha fazla üretim yapmalarını sağlamak amacıyla bir toplantı yapmıştır. Biz de Malatya merkez ve ilçe muhtar dernekleri başkanları olarak başkanımızın yanındayız. Yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başarılı çalışmalardan dolayı Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Mehmet Yılmaz tarafından yetiştiricilere teşvikler hakkında bilgi aktarıldı.

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