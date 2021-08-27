Malatya’da MTSO aşure dağıttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından geleneksel aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

MTSO binasının önünde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen geleneksel aşure dağıtımına, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, MTSO üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, aşurenin nesillerden nesile aktarılan bir sembol olduğunu belirterek, “ Aşure nesillerden nesile aktarılan bir sembol, insanlara bir duruşun tarihe nasıl ismini yazdırabileceği göstergesi olarak varlığını korumaktadır. Haksızlık karşısına yeri geldiği zaman dik durabilirsek insan olmanın da erdemini yakalamış oluruz. Ya haksızlığın karşında ya da yanında olabilmek felsefesinin benimseyen ve bu noktada ticaret odasına yansıtmaya çalışan bir yapıdayız” ifadelerini kullandı.

Haksızlıklar karşısında Hüseyni bir duruş sergilediklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Geldiğimiz günden beri birçok işlere katma değer yaratmaya şehrin ekonomisini geliştirmeye çalışıyoruz. Haksızlıkların karşısında kim olursa olsun suskun kalmıyoruz. Haksızlıkların hepsinin bu noktada hesabını sormaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.