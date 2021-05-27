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Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MALATYA 27.05.2021, 19:49
Malatya’da minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesi’nde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Yıldırım yönetimindeki 44 HU 122 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ferhat Yıldırım yaralandı. Yaralılar Arapgir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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