Malatya’da “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı yapıldı

Malatya’da düzenlenecek olan “Mesleki Eğitim Çalıştayı” öncesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), nitelikli insan gücünün oluşturulması, meslek liselerindeki bölümlerin güncellenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “81 il 81 Meslek Lisesi” projesi kapsamında, Malatya’da “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenlenecek.

MTSO ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenecek olan çalıştay öncesi son hazırlık programı olan “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Mesleki eğitime iş dünyasının bakış açısı, istihdamda nitelikli personel ihtiyaç analiz tespiti, mesleki eğitim ve istihdamında teşvik ve destekler konuları ele alındı.

“Çalıştay, ilimizdeki mesleki eğitimin gelecek vizyonuna önemli bir katkı sunacak”

Düzenlenecek çalıştayın Malatya’daki meslek liselerine ve bu okullardan mezun olan öğrencilere ayna tutarak gelecek vizyonu için önemli bir katkı sunacağına vurgu yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Sanayicilerimiz nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşıyorlar. Malatya TSO olarak, başta TOBB proje okulumuz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere tüm mesleki ve teknik liselerimize imkanlar dahilinde destekler sunuyoruz, sunmaya da devem edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız projelerle bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz sanayilerimizde ara değil, aranan eleman konumuna gelecek. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz Mesleki Eğitim Çalıştayı da bu anlamda ilimizdeki mesleki eğitim sistemine ayna tutarak gelecek vizyonu için önemli bir katkı sunacaktır” dedi.

MTSO ev sahipliğinde gerçekleşen “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısına, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, SGK İl Müdürü Tekin Kutlu, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, MEM İl Mesleki Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, MEM İl Şube Müdürü Murat İpek, MEM Özel Büro Yöneticisi Ferman Salmış, İnönü Üniversitesi OSB MYO Müdürü Cemal Koyunoğlu, 2.OSB Müdür Yardımcısı Mehmet Şimşek, İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürü Feyim Bingöl, İŞGEM Müdürü Necip Cengil, TOBB Proje Okulu Yunus Emre MTAL Müdürü Suat Kılıç, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, TSO Meclis Üyesi Erdal Uslu, TSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar, TOBB TSO Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Prof. Dr. Yusuf Cahid Çukacı’nın katılım sağladı.