Malatya’da marul ve ıspanak fiyatları düştü

Malatya’da Sebze Meyve Pazarı’nda marul ve ıspanak fiyatları bir öncesi aya göre yarı yarıya düştü.

Malatya Sevbze ve meyve pazarında geçen 6 ile 7 TL arasında satılan marulun fiyatı şimdi ise 2,5 ile 4 Tl arasına indi. Pazardaka geçen ay 7 TL’ye satışa sunulan ıspanağın kilosu ise 5 TL’den satışa çıkarılıyor.

Malatya Sebze ve Meyve Pazarı esnaflarından olan Kadir Karadağ, "Malatya’da sebze fiyatlarımız günden güne düşmeye başladı. Domates Kilosu 3.50 TL ile 4 TL arasında. Biberin Kilosu 8 TL ile 10 TL pazarda satılıyor. Yeşillik grubunda bir düşüklük var. Geçen ay marul 6 ile 7 TL arasında idi şunda 4 TL ile 2.50 TL arası değişiyor. Ispanak ise 7 TL den 5 TL ye düştü. Şu anda mandalinanın kilosu 2.50 TL ile 3 TL den satılıyor. Limonun kilosu 3.50 TL, portakalın kilosu 5 TL den perakende satıyoruz. Fiyatların kendisini koruyacağını düşünüyoruz. Vatandaşlar sofrasından meyve ve sebzelere eksik etmiyor” şeklinde konuştu.

Karadağ, vatandaşların özellikle C vitamini aldıran meyve ve sebzeleri tercih ettiğini belirterek, “ Mandalina’nın kilosu 3-3.5 TL arası. Üzüm 5 TL, Muz 8 TL civarında. Meyve ve sebze fiyatları iyi” dedi.