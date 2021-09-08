Malatya’da mahalleler güvende

Malatya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 101 mahallenin güvenliği için toplantı düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi kapsamında polis sorumluluk bölgesindeki 101 mahallenin güvenliği ve alınan tedbirler ile ilgili ile görevli personellere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in de katıldığı toplantıda, proje görevli personellere anlatıldı.

Proje kapsamında vatandaşlar ziyaret edilerek, polis vatandaş iş birliğinin pekiştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.