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Malatya’da kuryelere trafik eğitimi verildi

Malatya’da, PTT araç ve motosiklet kuryelerine bilgilendirme faaliyeti yapılarak özellikle hız yapmaktan kaçınmaları için eğitim verildi.

MALATYA 10.08.2021, 17:56
Malatya’da kuryelere trafik eğitimi verildi

Malatya’da, PTT araç ve motosiklet kuryelerine bilgilendirme faaliyeti yapılarak özellikle hız yapmaktan kaçınmaları için eğitim verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, PTT araç ve motosiklet kuryelerine bilgilendirme faaliyeti yapılarak ve trafik eğitimi verildi. PTT Dağıtım Merkezi çalışanlarına yönelik trafik düzeni ve kuralları hakkında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Trafik kuralları hakkında bilgi aktaran trafik görevlileri, kuryelere özellikle hız yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.
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