Malatya’da kurslar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, daire başkanlığına bağlı ve şuan aktif olarak devam eden kurs ve kursiyerlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, daire başkanlılarına bağlı olan aktif kurslardaki çalışmalardan bahsederek, amaçlarının meslek edindirme olduğunu ifade etti. Katipoğlu, “Birçok alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Sağlık sosyal yardımların yanı sıra kadın, aile, gençlik ve sporla ilgili faaliyetlerimiz var. Mezarlıklarla ilgili yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Engelli ve yaşlı hizmetleri bakımından birçok alanda hizmet ediyoruz hemşerilerimize. Şu an Pandemi süreci nedeniyle şartların el verdiğince pandemi kurallarını göz önüne alarak gerek hijyen gerek ise mesafe kurallarını ön planda tutarak, oradaki hizmetlerimiz devem ediyor. Aynı zamanda kerpiç evlerde Maldiana halı kursumuz var. İş-Kur vasıtasıyla kurslara katılanlar hem işi öğreniyor hem de gelir elde ediyorlar. Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde yeni başlattığımız Giysi Tadilatı kursumuz başladı. Bu alanda yeni meslek sahibi olan kursiyerlerimiz ailelerinin ve kendi ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olacaklar.

Tabi bize bağlı olan birimlerde diğer mesleki kurslarımız da devam ediyor. Ahşap yakma, bilgisayarlı muhasebe, kuaförlük, ebru sanatları, ahşap oyma gibi birçok kursumuz faal durumda. Asıl burada önemli olan husus biz Büyükşehir Belediyesi olarak kursiyerlerimize bu imkânları tanıyoruz. Kursiyerlerimiz belli bir aşamaya geldikten sonra bu ürünlerini pazarlamaları ve satmaları için yine Büyükşehir Belediyesi olarak sağlayacağımız imkânlarla yer açmayı planlıyoruz. Zaten bizler bugüne kadar düzenlemiş olduğumuz fuarlarda, organizasyonlarda, sergilerde bu kardeşlerimizin yapmış olduğu ürünlerin satışı için bir stant oluşturuyoruz. Ürünlerini satarak geçimlerine destek olmak için destek oluyoruz” dedi.