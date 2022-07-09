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Malatya’da Kurban Bayramı namazında camiler doldu

Malatya’da Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar bayram namazını eda ettiler.

MALATYA 09.07.2022, 08:18
Malatya’da Kurban Bayramı namazında camiler doldu

Malatya’da Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar bayram namazını eda ettiler.

Malatyalı vatandaşlar Kurban Bayramı’nın 1. günü bayram namazını eda etmek için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki Camisinde de Bayram Namazı coşkusu vardı.

Camiye sığmayan bazı vatandaşlar avluda bayram namazı kılarken, namaz sonrası mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

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