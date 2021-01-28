Malatya’da kumar baskını

Malatya’da bir işyerinde kumar oynayanlar yakalanırken, iş yeri sahibine de ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis Saray Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar yerine giden polis, V.Ç isimli şahsın iş yerinde 4 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 200 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletmeci V. Ç isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.