Malatya’da kumar baskını

Malatya’da polis tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 34 şahsa 61 bin 850 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 3 ayrı adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri çalışma başlatırken, adreslere yapılan baskınlarda kumar oynadığı tespit edilen 34 şahsa 61 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. Kumardan elde edilen paralara el konulduğu baskınlarda işletme sahipleri hakkında ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kentte muhtelif tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan F. G. ile T. Ç. tutuklanırken, C. F. C.’ye ise adli kontrol uygulandı.