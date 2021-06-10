banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi

Malatya’da koronada yüksek risk devam ediyor

Malatya’da, korona virüs vaka sayıları bir önceki haftaya göre arttı.

MALATYA 10.06.2021, 11:32
Malatya’da koronada yüksek risk devam ediyor

Malatya’da, korona virüs vaka sayıları bir önceki haftaya göre arttı.

Türkiye genelinde alınan tedbirler ve kısıtlamalardan sonra korona virüs (Covid-19) vaka sayısındaki düşüş sürerken, Malatya’da vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Açıklanan son rakamlara göre Malatya’daki daha önce yüz binde 73,43 olan vaka sayısı 29 Mayıs-4 Haziran arasında yüz binde 77,68’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının açıklamasından sonra son haftada vaka sayısı artan 14 ilden biri Malatya oldu. Bir önceki haftaya göre vaka sayısında artış olan Malatya, Türkiye genelinde vaka sayısı artan 14 ilden biri olması nedeniyle tedbirlerde daha dikkatli olunması istendi.

Malatya’da 22-28 Mayıs tarihleri arasında yüz binde 73,43 olan vaka sayısı, 29 Mayıs- 4 Haziran döneminde yüz binde 77,68’e yükselmesi nedeniyle yüksek riskli iller arasında yer alması endişelendirdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu