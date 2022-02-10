banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

Malatya’da korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Malatya’da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında her yüz bin kişide görülen vaka sayısı 253,80’e yükselmişti. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yüz bin kişide görülen vaka sayısının bu hafta bin’e yaklaştığını öngördüklerini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

MALATYA 10.02.2022, 15:23
Malatya’da korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Malatya’da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında her yüz bin kişide görülen vaka sayısı 253,80’e yükselmişti. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yüz bin kişide görülen vaka sayısının bu hafta bin’e yaklaştığını öngördüklerini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, Malatya’da 15-21 Ocak tarihleri arasında her 100 bin kişide 105,56 olan vaka sayısı 22-28 Ocak tarihleri arasında her yüz bin kişide 253,80’e yükseldi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte vaka sayısının her hafta ikiye katlandığına dikkat çekerek, haftalık yüz bin kişide görülen vaka sayısının bu hafta bin’e yaklaştığını söyledi. Bentli, “ 29 Ocak - 4 Şubat arası yüzde 100’e yakın bir artış oldu. Günlük vaka sayısı 500 civarında seyretti. Ama maalesef bu hafta daha çok arttı. Her hafta 2’ye katlanıyor. Ön gördüğümüz haftalık yüz bin kişiye göre vaka sayısı bin’e yaklaşmak üzere. Kısıtlamaların olmaması, insanların omicron varyantının hafif geçtiğini düşündüklerinden dolayı önlemleri aksatmasının büyük etkeni var” dedi.

Acil servislerdeki doluluk oranına da değinen Bentli, semptom göstermeyen hastalara Covid- 19 testi yapılmadığını yineledi. Bentli, “Test yoğunluğu çok fazla. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir günden bin 500 test alınıyor. Test için sadece Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurmak yerine il müdürlüğümüze, ilçe müdürlüklerimize ulaşabilirler. Semptomsuz kişilere test vermediğimizi yinelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11