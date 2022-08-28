Malatya’da komutanlara veda

Vali Hulusi Şahin ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından 2022 YAŞ kararları ile farklı illere ve görevlere atanan 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur için veda yemeği verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı Salonu’nda düzenlenen veda yemeğine, Vali Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eşi Hafize Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve eşi Ayşegül Arslan, 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur ve eşi Afife Uğur, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve daire amirleri katıldı. Tuğgeneral Zafer Uğur, Malatya’nın 2. evleri olduğunu ve ailece burada çok güzel günler yaşadıklarını söyledi. Tümgeneral Selami Arslan da, Malatya’ya gelirken üzüntü ile geldiklerini fakat buradaki yaşamları ve Malatya’nın güzellikleri karşısında buradan kopamadıklarını ve buradan üzüntü ile gideceklerini aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise komutanları başarılı operasyonları nedeniyle tebrik ederek, Suriye ve Irak’ta yapılan tüm operasyonların 2. Ordu Komutanlığının yönetiminde olduğunu vurguladı. Gürkan, komutanlara yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diledi.

Vali Hulusi Şahin yapmış olduğu konuşmasına yeni görevleri nedeniyle 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur’u tebrik ederek başladı. Malatya’nın 2. Ordu’ya ev sahipliği yaptığını ve 2. Ordu Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği olduğunu vurgulayan Şahin “2. Ordumuz destanlar yazmış, büyük operasyonları başarı ile gerçekleştirmiş, önemli başarılara imza atmış muzaffer bir ordumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da bir süre komutanlığını yaptığı bir ordudur. Malatya 2. Orduya ev sahipliği yapmaktan şeref duyuyor. Suriye, Irak ve Libya’daki operasyonlar Malatya’dan yürütüldü ve büyük başarılar elde ettik.

Selami Paşamız Hatay’a tayini çıktı ama İdlib Görev Gücünün başında olacak. Suriye topraklarında Türkiye’ye karşı olabilecek önemli tehditleri bertaraf etmek için çok önemli bir misyonumuzun başında olacak. Zafer Paşamız Kıbrıs’ta görev alacak. Anadolu’nun güvenliği Kıbrıs’tan geçer. Kıbrıs’ı elinde tutamayan Anadolu’yu da elinde tutamaz. O yüzden Kıbrıs bizim için önemlidir" dedi.

Gürkan’dan hediye

Gürkan, günün anısına Arslan ve Uğur’a UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Arslantepe’de çıkarılan kılıcın replikasını hediye etti.

2022 YAŞ kararları neticesinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Hatay Barış Kalkanı Bölge Komutanı olurken 2. Ordu Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur ise Kıbrıs 14. Zırhlı Tugay Komutanı olarak atanmıştı.