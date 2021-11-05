banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı

Malatya’da kış tedbirleri kordinasyon kurulu toplandı

Malatya merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

MALATYA 05.11.2021, 16:41
Malatya’da kış tedbirleri kordinasyon kurulu toplandı

Malatya merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Baruş, kış öncesi tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, “Kış tedbirlerinin çoğunu trafik tedbirleri oluşturuyor. Karayolları ile birlikte, doğal afet olan çığ düşmesi, yolların kapanmasına karşılık kurtarma hizmetleri gibi hususları da gündeme alıyoruz. Bu noktada kurumlar arası işbirliği çok önemli. Olağanüstü bir durumda kurumlarımızın birlikte hareket etmesi önemli. Karayolları ile birlikte büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz kurtarma hizmetlerinde sağlık müdürlüğümüz, emniyet, jandarmamız ve askeri kurtarma ekiplerimiz birlikte hareket etmesi gerekiyor. İlçelerde de karayolları ile birlikte kaymakamlıklarımız ve yerel yönetimlerimiz birlikte hareket etmeli. Yol kapanması veya doğal afet durumlarında yapılması gereken adımları ele alacağız” dedi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz ise kış tedbirleri kapsamında alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında sunum gerçekleştirdi. Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen de, Malatya ve diğer iller ile ilçeler arasındaki bağlantısını sağlayan karayollarında kış tedbirleri kapsamında alınacak önlemler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda, yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve karla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6