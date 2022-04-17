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Malatya’da kayısıyı don vurdu

Malatya’da yaşanan zirai don, kayısıyı vurdu.

MALATYA 17.04.2022, 12:20
Malatya’da kayısıyı don vurdu

Malatya’da yaşanan zirai don, kayısıyı vurdu.

Türkiye’deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya’da son günlerde yaşanan don, üreticileri zor durumda baktı. Akçadağ ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesinde çiftçilerden Mustafa Turcan, “Kayısı bahçemizi don vurdu. Bu da demek ki, ürün olmayacak ve planladığımız gelirimiz olmayacağından oğlumun evlenmesini de erteledik” dedi.

Çiftçi Nedim Yalçın ise, “Kayısı tomurcuklarını hava sıcaklığı gece sıfırın altı olması nedeniyle don vurdu. Yemek için bile bir tane kayısı yok diyebilirim” şeklinde konuştu.

Aşağı Esenli Mahallesi’nden kayısı üreticisi Ömer Aslan, “Varımız yoğumuz kayısı idi. Kayısıdan dolayı bu yıl umut bağlamıştık. Kayısı don vurmasından sonra kara kara düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Emrah Ede de, “Malatya’mızda gece yarası ısı sıfırın altına inince kayısılarımızı don vurdu. Üreticilere geçmiş olsun temennisinde buluyorum” dedi.

Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Hasan Yıldırım, ilçedeki kayısı tomurcuklarının dondan etkilendiğini bildirdi. Yıldırım, “Kuluncak ilçemizde 13 Nisan’ı 14 Nisan’a bağlayan gece hava sıcaklığının yer yer eksi 6-7 derecelere düşmesi sonucu çiçekte olan kayısı tomurcukları zarar gördü. Kayısı tam çiçekte ve henüz çiçek açmamış pembe ve beyaz tomurcuklarda yer yer yüzde 90 ve yüzde 100 oranlarına kayısı ağaçlarımızda don zararı gerçekleşmiştir. 1400 rakım altında tam çiçekte ve beyaz tomurcuk evresinde olan kayısı ağaçlarında yüzde 100’lere varan hasar varken, 1400 rakım üzerindeki kayısı bahçelerimizde yüzde 10’lara varan hasar mevcuttur. Bu don hasarından şu sonucu çıkarıyoruz ki, stratejik bir öneme sahip ilimiz ve milli ekonomimize ciddi katkısı plan bu nadide ürünümüz 1400 rakımın üzerinde olan yerlerde hasat edilebilecektir; tabii ki bundan sonra başka ciddi bir afetle karşılaşmaz isek" diye konuştu.

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