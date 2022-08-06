Malatya’da ’kayısı yetiştiriciliği’ dersi tarım okulları müfredatına alınacak

Malatya’da düzenlenen ’Kayısı Yetiştiriciliği Dalı Program Hazırlama’ çalıştayı sonrası tarım okulunda kayısı yetiştiriciliği dersinin müfredata alınması konusunda fikir birliğine varıldı.

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’da, tarım okulunda müfredata alınacak olan kayısı konusunda bir çalıştay gerçekleştirildi. Öğretmen Evi’nde düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayın kapanış toplantısı yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayısı Yetiştiriciliği Dalı Program Hazırlama Çalıştayı kapanış toplantısında, kayısı şehri Malatya’da tarım okulunda kayısı dersinin müfredata alınması konusunda fikir birliğine varıldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya’da tarım liselerinde Kayısı Yetiştiriciliği Dalı Programın ders müfredatına girmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ’Kayısı Yetiştiriciliği Dalı Program Hazırlama’ çalıştayının 3 gün sürdüğünü belirtti. Özdemir, "Kayısı yetiştiriciliğini meslek liselerine bir dal olarak tanımlanması için uzmanlarımız istişarelerde bulundular. Uzmanlarımız bunun programını yazacaklar. Uzmanlarımız bu konuda tecrübeli oldukları için programı yazma konusunda da zorlanmayacaklar. Çok kıymetli hocalarımız var. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan kayısı konusunda eğitime çok destek veren biri. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu çalışmamız ile inşallah Malatya olarak sesimizin tüm Türkiye’ye ve dünyaya kadar gideceğine inanıyorum. Çünkü biz bir ilki yapıyoruz’’ dedi.