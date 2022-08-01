Malatya’da kayısı hasat sezonu hızla devam ediyor

Malatya’da, güneşin altın yumurtası olarak adlandırılan kayısıda hasat sezonu hızla devam ediyor. Darende ilçesinde hasat dönemi her yer altın sarısı renge bürünürken, kayısı üreticileri ise bin bir emekle yetiştirdikleri kayısıların hasadı ve kurutulması ile meşguller.

Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Ateş ve İlçe Tarım Müdürü Suat Demir, kayısı yetiştiricileri Adnan İlhan, Mehmet İnci, Yusuf Toprak ve 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen kayısı yarışmasında Hacıhaliloğlu türünde birincilik ödülünü alan Murat Özdemir’in kayısı bahçelerini ziyaret ederek bol ve bereketli hasat olması dileklerini ilettiler.

Hacıhaliloğlu türünde birincilik ödülünü alan Murat Özdemir’in kayısı bahçesini inceleyen heyet, ilçeye ödül kazandırması nedeniyle Özdemir’e tebriklerini de ilettiler.