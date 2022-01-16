Malatya’da karlı yoları açma çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, kar temizleme ve yol açma çalışmalarında da Arapgir ilçesinde 4, Battalgazi ilçesinde 1, Darende ilçesinde 2, Hekimhan ilçesinde 14 ve Kuluncak ilçesinde 6 mahallede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.