Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Malatya’da kar yağışı etkili oluyor.

Malatya’da kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ve ilçelerde yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Kent merkezinde öğleye doğru başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu yıl ilk kez merkeze yağan kar nedeniyle araç sürücüleri güçlük yaşarken, belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmasına başladı.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve ilçelerde yer yer 10 santimetreye ulaşan kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.