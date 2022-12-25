Malatya’da kar ve yağmur uyarısı

Malatya ve çevresinde hafta başından itibaren 2 gün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya ve çevresinde 26 Aralık 2022 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek olan yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların Malatya’nın güney ilçeleri Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma ve don olayı gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istenildiği açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.