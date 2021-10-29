Malatya’da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi ve kan bağışının önemine dikkat çekildi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Yeni Cami Soykan Meydanı’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, haftanın önemine değinerek, “Türk Kızılay olarak, 24 Ekim- 4 Kasım tarihlerini 1943 yılından beri Kızılay Haftası olarak kutluyoruz. Biz bu kutlamayı yaparken Malatya Büyükşehir Belediye başkanımız Selahattin Gürkan’la bir organizasyon yaparak hem Kızılay etkinliğini hem de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlemiş oluyoruz. Türk Kızılay 11 Haziran 1868 tarihinde kuruldu. 152 yıldır merhamet çınarı olarak kesintisiz hizmet devam etmektedir. Türk Kızılay dünyada ve Türkiyemizde yıldızlaşan bir halka alarak, ülkemizi gururla şanla dünyada temsil etmektedir. Türk Kızılay bu güne kadar afetlerde, mültecilerde, sosyal yardımlaşmalarda ve eğitimde ciddi manada yol kat etti. Türk Kızılay veren el alan el arasında köprü iken bugün ise Türk Kızılay veren el durumuna gelmiştir” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılını gönüllülük yılı olduğunu ifade ettiler. Gönüllülükte temel hedef, bütün vatandaşların maddi ve manevi yanında olmaktır. Yurt içinde ve yurt dışında insanlarımızın maruz kaldığı afet deprem, sel felaket gibi hadiselerde Türk Kızılay dünyada kendini kanıtlamıştır. Türk Kızılay dünya çapında yardım yapan en başarılı örgüt haline gelmiştir. Türk Kızılay yardımlarını yapabilmesi için bağışların hızlı bir şekilde yapılması gerçekten çok önemlidir” dedi.

Gürkan, kan bağışlamanın önemine de işaret edip, “Kızılayımıza kan bağışı noktasında yardımlarımızı arttırmalıyız. Pandemi nedeniyle kan bağışları azaldığı noktasında bilgi aldık. Kan bağışını yapalım. Hem kendi sağlığımız için hem de hayat kurtarmak için kan bağışı önemlidir. Hem şerlerimizi kan bağışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.