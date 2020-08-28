Malatya’da kaldırım işgaline yasak

Malatya’da lokanta, çay ocağı gibi işyerlerinin kaldırıma, yaya yollarına masa sandalye atarak işgal etmelerine korona virüs önlemleri kapsamında yasak getirildi.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Malatya’da bazı kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla İlimizde yapılan denetimlerde, çay ocağı, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran, kafe, kafeterya vb. yeme-içme yerlerinin etrafında bulunan kaldırım ve yaya yollarına masa ve sandalye konularak müşterilere hizmet verildiğinin tespit edildiği, bunun da yayaların yürüme alanlarının daraltılarak kalabalıkların oluşmasına, bu işletmelerden hizmet alan müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmaması neticesinde salgının yayılmasına sebebiyet verdiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilimiz genelinde; çay ocağı, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran, kafe, kafeterya vb. yeme-içme yerlerinin etrafında bulunan kaldırım ve yaya yollarına masa ve sandalye konulmasına müsaade edilmemesine, bu konudaki denetimin belediye zabıtaları, kolluk görevlileri ve görevlendirilen denetim heyetlerince yerine getirilmesine karar verilmiştir” denildi.