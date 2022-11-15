Malatya’da kadınlar daha güçlü olacak

Malatya’da düzenlenen ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ çalıştayında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, “871 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ana faydalanıcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın eş faydalanıcısı olduğu "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin Yerel Paydaş Toplantısı Malatya’da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, ilgili kamu kurumları, akademisyenler, yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları ve tedarik zincirinde bulunan özel sektör temsilcileri katıldı.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmeni Malatya’da 21 kadın kooperatifinin aktif olarak hizmet verdiğini belirterek “İlimizde bulunan Kadın Kooperatiflerimizi daha ileriye götürmek ve onlara destek olduğumuzu buradan yüksek sesle vurgulamak ve belirtmek istiyorum. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza, katılımcılarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Öz’de projeyi değerli ve anlamlı bulduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız, Hükumetimiz ve değerli Hanımefendi Emine Erdoğan’ın destek ve himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda bu proje yürütülmektedir. Çeşitli illerde birçok Kooperatif kurulmaktadır. Kooperatiflerimizin amacı kadının statüsünün geliştirilmesi, üretimin artırılması, istihdama dahil edilmesi ve adının sosyalleşmesi amaçlanmaktadır. Bu projeyi değerli ve anlamlı bulmaktayım. Bu projede yer alan değerli kadınlarımıza ve destek veren tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. ”şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise bakanlık olarak kadın girişimciliği ve istihdamını yenilikçi program ve projelerle desteklediklerini belirterek, “Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların güçlenmesi, ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde oldukça belirleyici bir role sahip. Kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden faydalanmayan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma yarışında geride kalacağı ise çok açık. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için kadınların hayatın her alanında katma değer getirecek ortamları oluşturmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aile ve iş yaşamı arasında kurulması gereken dengenin tek başına kadınların sorumluluğuna bırakılmasının adil ve tutarlı bir yaklaşım olarak görmedikleri ve bunun içinde kadın girişimciliği ve istihdamını destekliklerini ifade etti.

Kadınların yerel imkanlarla üretimlerini artıran ve pazarlama süreçlerini kolaylaştıran kooperatifçilik faaliyetlerini teşvik ettiklerini anımsatan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yaklaşık 60 bin kooperatif ve 7 milyona yakın ortak bulunmakta. Kadınlarımızın güçlenmesi ve ülke kalkınmamız için kritik öneme sahip olan kadın kooperatifleri konusu ülkemizin üst politika dokümanlarında öncelikli olarak yer alıyor. 11. Kalkınma Planımızda başta sosyal içerikli kooperatifler ve kadın kooperatifleri olmak üzere farklı sektörlerde kooperatifleşmenin teşvik edilmesi, kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan desteklerin yaygınlaştırılması ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak kadınların kooperatif kurmalarının kolaylaştırılması tedbirleri bulunuyor.

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği protokolünün 2018 yılında yürürlüğe girdiğini ve bunun yerelde uygulanabilirliğinin sağlanması adına çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Ustaoğlu, “Kadın Kooperatifleri Çalışma Gruplarının gerçekleştirdikleri çalıştay, eğitim, bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 40 bin kişiye ulaştık, 871 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Kadın kooperatifleri arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmalarını gerçekleştirdik, 10 Bölgesel Buluşma ile yaklaşık 4 bin kişiye ulaştık” ifadelerini kullandı.

Projede 2022 Şubat ayında nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle 12 ilde gerçekleştirdikleri eğitim ihtiyaç analizlerinden de yararlanarak eğitim içeriklerini geliştirdiklerini belirten Ustaoğlu, “Geliştirdiğimiz içeriklerle Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve Artvin illerimizde 3 farklı hedef gruba yönelik eğitim programlarımızı tamamladık. Hali hazırda kooperatif ortağı olan kadınları; ürün geliştirme başta olmak üzere kooperatif hukuku, sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, pazarlama ve e-ticaret gibi konularda desteklemek üzere danışman havuzu oluşturduk ve yakın zamanda danışmanlık hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız. Öte yanda, Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla kadın kooperatifleri web portalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz konusu Web portalında, kooperatiflere ilişkin istatistiklere, mevzuat ve politika belgelerine, kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönelik başvuru mekanizmalarına, kadın kooperatiflerinin güncel durumu, ürün/hizmet katalogları ve e-ticaret satış linklerine yer vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

21. yüzyılın kadınların ülkelerin ekonomilerine ve kalkınmalarına yön veren dinamikleri olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne olduğunu anımsatan Ustaoğlu, “Bu süreçte adaptasyonu hızlı olanlar bir adım önde olacak. Dolayısıyla dayanışmanın esas olduğu kadın kooperatiflerini ve cesur yürekli girişimci kadınlarımızı desteklersek gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.