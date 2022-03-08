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Malatya’da kadınlar 8 Mart etkinliğinde buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partilerin kadın kolları başkanlarının davet edildiği “Kadın Bakış Açısıyla Belediye Hizmetleri ve Öneriler” konulu bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

MALATYA 08.03.2022, 14:20
Malatya’da kadınlar 8 Mart etkinliğinde buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partilerin kadın kolları başkanlarının davet edildiği “Kadın Bakış Açısıyla Belediye Hizmetleri ve Öneriler” konulu bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda Nikâh Sarayında düzenlenen programa bir dizi program için Malatya’da bulunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin eşleri, STK Temsilcileri, Kadın Kooperatif Başkanları, Kadın Muhtarlar, Partilerin Kadın Kolları üyeleri ve Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Malatya Kent Konseyi Başkanı Selahattin Gürkan söyleşi programından önce bütün davetlilere çiçek hediye ederek muhabbet etti. Daha sonra davetlilere hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kadınlar gününü sadece bir güne endekslemenin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Kadınlar bizim başımızın tacıdır, onlar cennetin hamileridir” dedi. Son dönemlerde kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yaşanan artışa dikkat çeken Gürkan, bunun en önemli sebebinin toplumdaki ahlaki ve inanç yozlaşmasından kaynaklandığını ifade etti.

Kadına şiddet noktasında her platformda mücadele verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Gürkan “Bizler kadınlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Tarihimize baktığımızda kadınlarımızın verdiği mücadeleyi görüyoruz. İnancımızda da kadının yeri çok ayrı ve önemli. Öyle ki en fazla hadis nakleden kişi Hz. Ayşe’dir” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların iletmiş oldukları taleplerin pozitif ayrımcılığa tabi olduğunu vurgulan Gürkan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan da, kadının toplum içindeki yeri ve önemine değinerek, “Kadınlar bizim baş tacımızdır, sevincimizdir. Düğünlerimiz, cenazelerimiz, savaşlarımız kadınsız olmaz. Ülkemizin güzel günleri için kadınlarımıza ihtiyacımız var” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ise kadına şiddet konusuna dikkat çekerek, “ Biz kadınlar şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, kadının annelik vasfına dikkat çekerek, “ Güçlü anne, güçlü bireyi, güçlü toplumu ve güçlü milleti oluşturur. Kadın isterse her şeyi yapar. Toplumda kadınlar her alanda hizmet üretiyor. Bizler, kadının gücünü arttıran her desteğin yanındayız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, kadının toplumun ahlak ve terbiyesini oluşturan ön önemli mimarı olduğunu söyleyerek, “Kadın hayatın ağır yükünü taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren güçsüz bedenlerin güçlü kahramanlarıdır. Bu vesile ile bütün kadınların gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Söyleşi programında Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı, AK Parti ve MHP Kadın Kolları Başkanları belediyecilik hizmetleri konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına sorular yönelttiler. Söyleşi programının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kadın Kolları Başkanlarına çiçek hediye ederek günlerini kutladı. Söyleşi programının sonuna Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde görevli eğitmenler Burcu Kazancıoğlu ve Yusuf Seval tarafından müzik dinletisi sunuldu.

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