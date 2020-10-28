Malatya’da kaçak içkiye geçit yok

Malatya’da, 3 bin 880 Litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte, kaçak alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir şahsın boğma rakı imal ederek büfelere satış yaptığı tespit edildi. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde iki farklı adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, 3 bin 775 Litre fermente halde boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki, 105 Litre içime hazır boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki toplamda 3 bin 880 Litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi. İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ve suç unsuru malzemelerin tamamına el konuldu. Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Hazırlanan tahkikat evrakının ilgili makamlara gönderileceği belirtildi.