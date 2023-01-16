Malatya’da jandarmadan terör operasyonu

Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahsı Battalgazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Cezaevine gönderildi.