banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Malatya’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutlandı

Malatya’da İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 101’inci yıl dönümü kutlaması ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi.

MALATYA 12.03.2022, 11:47
Malatya’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutlandı

Malatya’da İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 101’inci yıl dönümü kutlaması ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Mehmet Akif Ersoy’un eserleriyle, duruşuyla, milli mücadelenin önde gelen sembol isimlerden olduğunu ifade ederek, “ Mehmet Akif Ersoy, hayatı büyük mücadele ile geçen, kendisini milletine ve vatanına vakfetmiş, eserleriyle, duruşuyla, karakteriyle, milli mücadelemizin önde gelen sembol isimlerindendir. Bir şairimizin dediği gibi ‘Akif öncelikle inanmış bir adamdır; bağımsızlığa, hürriyete methiyeler dizmesi boşuna değildir.’ O inandığı gibi yaşamış ve hayatını ülkesine, ülkesinin bayrağına, özgürlüğüne adamıştır” dedi.

Kurtuluşun ve bağımsızlığın Akif’in dilinde karşılık bulduğunu belirten Kanbay, “Akif, elbette yüreklerimizdedir, ilk günkü tazeliği ile. Bugün okullarımızda, ülkemizin her yerinde onun ismini duyduğumuzda, gözlerimizin önünde Kurtuluş Savaşı günlerimiz canlanmaktadır. Onun ismini duyduğumuzda, İstiklal Marşımızın o büyük coşkusunu, bayrağımızın dalgalanışını hatırlıyoruz. 12 Mart 1921 tarihinde, Akif’in yazdığı şiir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kürsüsünden büyük bir coşkuyla okunmuş, sanki Milli Marşımız, bugünü bekliyor gibi hep bir ağızdan söylenmiştir. Bu ses dalga dalga bütün ülkemizi boydan boya kuşatmıştır. Kurtuluş ve bağımsızlık; Akif’in dilinde şöyle bir karşılık bulmuştur” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nevzat Aslan, ise Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen vatanına, milletine ve dinine bağlı olduğuna değinerek, “İstiklal marşı sadece bir zümre veya guruba değil tüm milletimize ve ordumuza ithafen yazılmış bir eser, Akif sadece İstiklal Marşı şairi olarak değil bütün yönleriyle halkın içinde olan biri olarak, en iyi şekilde yad edilmeyi hak etmiştir. Çünkü Mehmet Akif tüm yaşamı boyunca her birimiz için aslında örnek olabilecek ve ibretlik bir mücadele vermiştir. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hep vatanına, milletine, dinine bağlı mütevazi bir hayat sürmüştür” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra, bağımsızlık umutlarının yeşertecek bir milli marşa ihtiyaç olduğunu ve Mehmet Akif’in karamsar günlerde yazmış olduğu destansı şiirin millete ümit verdiğini ifade eden Vali Aydın Baruş ise “ 1919 Mayıs’ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlatılan İstiklal Mücadelesi kıvılcımını yakmıştı. Ancak düzenli bir orduya, uyanan bir millete ihtiyaç vardı. Bu karamsar günlerde istiklal mücadelemizin başladığı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılısından sonra, milletimizin tekrar bağımsızlık umutlarını yeşertecek onun yüreğinde yer edinecek ve haykırışını ifade edecek bir milli marşa ihtiyaç vardı. Mehmet Akif Ersoy bu karamsar günlerde yazmış olduğu bu destansı şiiriyle milletimize büyük bir ümit verdi. İstiklal Marşı milletimizin duygularına tercüman olmuştu. O günden bugüne bu marş bizim yüreklerimizde dillerimizde yeni nesillerimizin hafızasında ve yüreğinde yaşatılmaya devam ediyor” diye konuştu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene, Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Sayın Tümg. Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Baro Başkanı Onur Demez, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan çok sayıda askeri erkan ve vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
-2°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18