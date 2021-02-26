Malatya’da İstasyon Caddesi yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce yol genişletme ve yenileme çalışmalarının başladığı İstasyon Caddesi’nin genişletme çalışmalarının sona ermesi ile birlikte yol güzergahının asfalt serim çalışmaları da tamamlandı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan, yol genişletme, bakım ve onarım çalışması son olarak asfalt seriminin de yapılmasıyla İstasyon Caddesi’nde yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlandı. Yol genişletme ve asfalt serimi çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile İstasyon Caddesi esnafları Başkan Gürkan’a teşekkür etti. İstasyon Caddesi sakinlerinden Mehmet Kırmızıtoprak, “Soru sormaya gerek yok, gözlerimiz görüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili kendilerine teşekkür ediyoruz ve işleri güçleri rast gelsin diyoruz” dedi. Esnaf Bekir Tosun, çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollarımız genişletildi, yollarımız güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Esnaf Ahmet Sarıkaya, “23 yıldır burada olduklarını ve şuana kadar yapılan çalışmaların çok yerinde ve iyi olduğunu söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi. Esnaf Mehmet Karatepe ise, bir Malatyalı olarak yol ve bakım çalışmalarını beğendiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Suat Selçuk, caddenin çalışmalardan sonra ihya olduğunu belirterek, “Gerçekten çok teşekkür ediyoruz yapılan çalışmalarla ilgili bunları herkes biliyor. İstasyon caddesini ihya etti, İstasyonun değeri arttı. Selahattin Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Hiçbir başkan buraya el atmadı” dedi. Emir Boztepe ise, "100 yıldır Malatya’da burası yapılmamış kim yapıyor şimdiki belediye başkanı yapıyor. Daha nice şeyler yapılmış Malatya’yı bir gezin görün. Bundan iyi nimet mi olur. 100 yıldır bu yol aynı dururken Selahattin Başkanımızla birlikte bu yol genişletildi. Belediye Başkanımız bu şehri güllük gülistanlık ediyor. Malatya’nın her yerinde güzel hizmetleri var” şeklinde konuştu.