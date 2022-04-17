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Malatya’da işadamları iftarda buluştu

Malatya’da pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen MÜSİAD Şubesi’nin geleneksel iftar buluşması, bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti. İftar programına yetiştirme yurdunda kalan çocuklar da katıldı.

MALATYA 17.04.2022, 13:49
Malatya’da işadamları iftarda buluştu

Malatya’da pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen MÜSİAD Şubesi’nin geleneksel iftar buluşması, bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti. İftar programına yetiştirme yurdunda kalan çocuklar da katıldı.

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, üye işadamları ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti. Bu yıl yetiştirme yurtlarında kalan çocukların da yer aldığı iftar yemeğine MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Murat Altuğ Karataş, MÜSİAD Genel Merkez Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Bölge Sorumlusu Gazi Yıldız, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile önceki dönem şube başkanları, Genç MÜSİAD üyeleri ve aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda iftar sonrası konuşan MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Boyraz, hep beraber bir arada iftar yapmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Bugün aralarında iftar sofralarının manevi değeri ve huzurunu arttıran yetim ve öksüz çocukların da bulunduğunu belirten Boyraz, “İnancımıza göre bu kardeşlerimiz kazançlarımızın ve sofralarımızın da aynı zamanda ortaklarıdırlar. İş adamları olarak bu kardeşlerimize karşı maddi ve manevi sorumluluklarımızı yerine getirmek dini vecibemizin de bir gereğidir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yöneticilerimizin bilgisi dahilinde inşallah bu vecibemizin gereğini yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Tohumlarının 9 Mayıs 1990 tarihinde 12 genç iş adamının gayretleriyle ekilen derneğin 30 yılı aşkın süre zarfında yurt içinde 83, yurt dışında ise 81 ülkede 164 farklı noktada faaliyet gösteren global bir yapı haline geldiğini ifade eden Boyraz, “12 binin üzerinde üyesiyle, 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan MÜSİAD, bu süre zarfında Türkiye’nin en güçlü, en etkin ve en yaygın sivil toplum kuruluşu ve küresel sermaye platformu olma başarısını gösterdi. İki Ramazan’dır bir araya gelemediğimiz şu bereketli iftar sofralarımızda MÜSİAD’ın teşkil ettiği büyük kardeşlik halkasını, geniş dostluk çemberini, 2 yıllık bir aradan sonra Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki yeniden tecrübe etmek imkanı buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altuğ Karataş’ta Malatya’da üyelerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2 yılı aşkın süredir biraraya gelemiyorduk. İnşallah salgının yavaş yavaş sona ermesi ile eski günlerimize döneceğiz” dedi.

Bu dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan üyelere de her zaman destek verdiklerini belirten Altuğ, Genel Başkanları Mahmut Asmalı’nın da Malatya’ya selamını getirdiğini ifade etti.

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