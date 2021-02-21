Malatya’da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da inşaat sektöründe ciddi sıkıntılar olduğunu ifade ederek sorunların çözümü noktasında el birliği ile çalışacaklarını ifade etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği’ni ziyaret ederek istişarede bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetimi ile bir araya geldi. Sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantı sonrası konuşan Malatya İnşaat müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, MTSO ile sürekli istişare içerisinde olduklarının altını çizerek “Oğuzhan Başkanımız göreve geldiği günden buyana hem OSB hem de esnaflarımızın sorunlarının çözümü için çalışmalar yapmaktadır. Bu da hem bizlerin hem de Malatya’nın takdirini toplamıştır” dedi.

İnşaat sektöründe sıkıntıların bulunduğu bunların başında ise malzeme fiyatlarının artışı olduğunu kaydeden Bülbüloğlu, bunun yanı sıra kentsel dönüşüm konusu üzerinde de istişarelerde bulunduklarını söyledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Malatya’da bin 300’e yakın inşaat müteahhittin bulunduğunu belirterek lokomotif bir sektör olan inşaat sektörünün de önemli sorunlarının bulunduğunu kaydetti. Bu sektörün altında da yan alt sektörler bulunduğunu ve istihdam açısından ciddi bir büyüklüğe ulaştığını kaydeden Sadıkoğlu, “Son süreçte inşat malzemelerinde stokların az olması nedeniyle fiyatların artışı sektörün önünü tıkamış durumda. Bunun yanı sıra belediyelerde ruhsat alam süreçlerinin uzaması, yerelde yapılan müteahhitlik hizmetlerin yerli müttehitler yerine il dışına verilmesi de sektörün önünü tıkadı. Bizler MTSO olarak bu sorunların yakın takipçisiyiz” dedi.

İnşaat sektörünün sorunlarını rapor halinde Bakanlar ve TOBB olmak üzere yetkililere ileteceklerinin de altını çizen Sadıkoğlu, bu sıkıntıların üstesinden gelmek adına el birliği ile hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.